Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"

Сервисы такси Uklon, Uber и Bolt согласились платить так называемый налог на Google.

Об этом в интервью Forbes сказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, налоговая видит, какие услуги по электронной коммерции есть на рынке. Тем, кто не зарегистрировался, присылает письма с предложением это сделать.

"Например, на предложения налоговой откликнулись сервисы такси Uklon, Uber и Bolt. Благодарен компаниям за сознательную позицию", - сказал Гетманцев.

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Налогообложение нерезидентов очень усложнено, считает нардеп, поэтому, по его словам, налог на Google базируется на здравом смысле компаний и их сознательном подчинении налоговым нормам стран, в которых они оперируют.

Гетманцев отметил, что крупные компании вроде Google, Facebook, Apple зарегистрировались добровольно и платят этот налог.

"Потому что если они будут нарушать налоговое законодательство, репутационно потеряют больше", - сказал нардеп.

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Он отметил, что доволен поступлениями по этому налогу.

"В этом году - это почти 8 млрд грн. Потенциал к росту небольшой - около 10%", - добавил Гетманцев.

Напоминаем:

В июне 2021-го Верховная Рада приняла закон, которым вводится "налог на Google".

Закон обязал иностранные техногиганты платить 20% налога на добавленную стоимость, как и другой зарегистрированный в Украине бизнес.

Необходимость введения цифрового налога объяснялась тем, что деятельность корпораций проводится без надлежащего налогообложения, а это приводит к потерям госбюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков.

Госбюджет в третьем квартале 2023 года получил 2,1 млрд грн благодаря "налогу на Google".

Наибольшие суммы в бюджет Украины уплатили Google, Apple, Sony, Ebay, Amazon, Meta Platforms и Netflix. OnlyFans за предоставление услуг на территории Украины с начала года уплатила 944 100 долларов.

В то же время Государственная налоговая служба Украины оштрафовала за неуплату налогов компанию Aylo (до августа 2023 года - MindGeek), управляющую порнографическими сервисами PornHub.