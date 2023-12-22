Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро

22 декабря наличная гривня несколько укрепилась по отношению к доллару на "черном рынке", однако продолжила падать по отношению к евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,46 – 38,19 грн против котировок в 37,47 – 38,22 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 41,72 – 41,93 грн против курса 41,55 – 41,81 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара был установлен на уровне 37,59 грн, а евро – 41,28 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,6 - 38,2 грн (курс на 21 декабря – 37,5 - 38,1 грн);

Евро – 41,15 - 41,9 грн (курс на 21 декабря – 40,9 - 41,7 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

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Приватбанк – 37,4 – 37,9 грн;

Ощадбанк – 37,8 – 38,2 грн;

Укрэксимбанк – 37,5 – 38,2 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,87 грн за доллар, в Ощаде – 37,98 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,87 грн.

Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривни в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.