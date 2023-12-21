В НБУ пояснили ослабление курса гривни 

Ослабление курса гривни в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.

Об этом сообщил замглавы Национального банка Украины Сергей Николайчук, передает "Интерфакс-Украина".

"В декабре чистый спрос на иностранную валюту продолжил расти, и реагируя на эту ситуацию, мы начали продавать больше на рынке. В то же время … мы начали позволять курсу ослабляться", – сказал Николайчук, выступая в ходе представления обзора макроэкономических прогнозов на 2024 год от Центра экономической стратегий.

При этом, по его словам, во второй половине октября-в первой половине ноября была благоприятная ситуация на валютном рынке. Объемы чистого спроса на иностранную валюту были на минимумах за последние несколько месяцев, что позволяло курсу укрепляться.

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Ситуация начала разворачиваться со второй половины ноября, и в декабре чистый спрос продолжил расти. Реагируя на это, Нацбанк увеличивал продажу валюты на рынке, однако позволяя курсу ослабляться по мере увеличения спроса, добавил Николайчук.

"Опять же, эта ситуация является для нас абсолютно нормальной, мы декларировали, что наши действия на рынке будут адекватны соответствующей ситуации, и курс должен колебаться в обе стороны, мы сглаживаем эти колебания, одновременно позволяем курсу выступать корректирующим механизмом и для валютного рынка, и для макроэкономических процессов", – сказал Николайчук.

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По итогам торгов на межбанке 20 декабря НБУ опустил официальный курс гривни на 0,6%, или на 23 копейки, – до минимального в ее истории уровня 37,5516 грн/$1. Суммарно с понедельника доллар по официальному курсу подорожал на 1,4%, или на 53 коп., а в целом с 26 ноября, когда началась выраженная тенденция к ослаблению национальной валюты, – приблизительно на 4,3%.