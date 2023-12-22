В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков

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По состоянию на утро 22 декабря, в очередях на границе с Польшей на въезде в Украину ожидают около 3 900 грузовиков, 1 700 из них – в пункте пропуска "Ягодин".

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Укринформ.

"К сожалению, блокировка продолжается. На время разблокировалось направление пункта пропуска "Ягодин". Однако с 18 декабря блокировки возобновились, фактически сейчас вновь заблокированы четыре направления – Ягодин, Рава-Русская, Краковец и Шегини", – отметил он.

Демченко отметил, что наименьшее движение на крупнейшем инфраструктурном объекте и направлении – в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", за сутки там пересекли границу около 170 грузовиков в обе стороны, "из которых только где-то 30 в направлении Польши, остальные в направлении Украины" .

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Что касается остальных пропускных пунктов на границе Украины с Венгрией и Словакией, Демченко проинформировал, что движение грузового транспорта там не блокируется.

Однако он подчеркнул, что на этих пунктах пересечения есть очереди, ведь из-за действий польских перевозчиков "водители выбирают для себя другие направления, где они могли бы пересечь скорее границу".

"В очередях на пункте пропуска "Ужгород", на утро, находится почти 400 грузовых транспортных средств. Более 700 грузовиков имеем в направлении пункта пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. В последнее время выросли очереди и на румынской границе, на направлении пункта пропуска" "Порубное". По состоянию на утро, в очередях находятся 900 грузовых транспортных средств, ожидающих пересечение границы. Движение идет, но, конечно, очереди есть", – резюмировал Демченко.

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Напомним:

По расчетам Национального банка, украинские экспортеры потеряли около 160 миллионов долларов в результате блокады отдельных наземных пунктов пропуска через западные границы.