НБУ: потери экспорта из-за блокады границы составили 160 миллионов долларов, импорта - 700

По расчетам Национального банка украинские экспортеры потеряли около 160 миллионов долларов в результате блокады отдельных наземных пунктов пропуска через западные границы.

Об этом регулятор сообщил в ответ на запрос ЭП.

Потери импорта оказались гораздо большими, подчеркивают в Нацбанке.

"По оценкам НБУ, блокада отдельных наземных пунктов пропуска через западные границы Украины обусловила потери экспорта в ноябре в сумме 160 млн долл. и снижение импорта на 700 млн долл. Большие потери импорта обусловлены его высокой зависимостью от автоперевозок по сравнению с экспортом", - пояснили там.

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В Нацбанке подчеркивают, что по состоянию на 17 декабря среднедневное количество грузовиков, пересекших границу Польши с начала блокады, сократилось на 40% по сравнению со средними значениями октября.

В то же время в НБУ отмечают, что перевозчики начали переориентироваться на другие направления, в частности возросло количество пересечений границы через пункты пропуска с Румынией (на 7%), Венгрией (на 1%) и упало количество пересечений границы с Молдовой (на 4% и со Словакией на 13%).

"Ключевой причиной уменьшения количества пересечений границы со Словакией была неопределенность, обусловленная краткосрочными блокировками одного из пунктов пропуска на границе с этой страной. Однако потери от блокирования границы со Словакией ожидаются значительно ниже, чем от блокирования границы Польши, поскольку через него проходило лишь около 5% грузовых автомобилей", - объясняют в Нацбанке.

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Там добавляют, что в целом среднедневное количество грузовиков, пересекших все наземные границы в течение 6 ноября-10 декабря сократилось на 23% по сравнению с октябрем. Перекрыть такое падение удалось благодаря переориентации логистических цепочек на железную дорогу и морской коридор, объемы перевозок по которым продолжают расти.

"Переориентация импортных поставок топлива на железнодорожный транспорт, дальнейшее наращивание перевалки как экспортных, так и импортных грузов через новый морской коридор и определенное ослабление блокады в течение второй декады декабря позволяет уменьшить оценки дальнейших потерь экспорта до 120 млн долл. в месяц, а импорта - до 500 млн долл. в месяц", - добавили в Национальном банке.

Напоминаем:

Блокирование украинско-польской границы привело к снижению экспорта через пункты пропуска на 40%, что, в свою очередь, повлекло потерю госбюджетом 9,3 млрд грн из-за недопоступления таможенных платежей.