Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters

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Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа - компания "Новатэк" известила некоторых своих клиентов о форс-мажорных обстоятельствах относительно будущих поставок по проекту Arctic LNG 2.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В "Новатэке" комментировать ситуацию отказались.

Сообщения были опубликованы после того, как в прошлом месяце США наложили санкции на Arctic LNG 2, производство которого должно начаться до конца этого года или в начале 2024 года.

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Проектная мощность Arctic LNG 2 с тремя звеньями составляет 19,8 млн метрических тонн в год и 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата в год.

Проект является ключевым элементом стремления России увеличить свою рыночную долю на мировом рынке СПГ до пятой части к 2030 году - с примерно 8% сейчас.

Ожидалось, что первые СПГ-танкеры проекта отплывут в первом квартале следующего года.

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Один из источников сообщил, что клиенты, которые заключили контракт на покупку СПГ, такие как китайские Shenergy Group и Zheijang Energy и испанская Repsol, получили сообщение о форс-мажоре.

Repso которая в 2019 году подписала главное соглашение с "Новатэк" о поставках СПГ из Arctic LNG 2 и других проектов, заявила, что не имеет твердого контракта на поставку газа, и компания не получала никаких сообщений о форс-мажорных обстоятельствах.

Shenergy Group и Zheijang Energy не ответили на запрос о комментариях.

Напоминаем:

В ноябре сообщалось, что правительство США планирует не допустить РФ стать одним из главных экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), что может вызвать сбои на мировых энергетических рынках, которых Вашингтон до сих пор пытался избежать.