США намагаються перешкодити Росії контролювати світовий ринок СПГ – FT

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Уряд США планує недопустити РФ стати одним з головних експортерів скрапленого природного газу (СПГ), що може спричинити збої на світових енергетичних ринках, яких Вашингтон до цього часу намагався уникнути.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що країни ЄС продовжують імпортувати російський СПГ, оскільки Москва зменшила постачання трубопровідного газу на континент. Донедавна США намагалися уникати перебоїв у поставках, щоб не посилювати тиск на союзників, які борються з дефіцитом.

Однак на початку листопада держдепартамент США оголосив про санкції щодо нового російського проєкту "Арктик СПГ 2", фактично заблокувавши країни Європи та Азії від купівлі газу з цього постачальника, коли він почне видобуток наступного року.

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"Хоча США та їхні союзники і раніше накладали санкції на російські енергетичні проєкти у відповідь на війну в Україні, прагнучи позбавити їх фінансування та обладнання, це перший випадок, коли санкції безпосередньо торкнулися поставок СПГ", – йдеться в повідомленні.

"Арктик СПГ 2", розташований на гиданськоському півострові, що дозволить експортувати газ як на європейський та азійський ринок. "Арктик СПГ 2" має стати третім російським проєктом з видобутку скрапленого природного газу, що підкріплює амбіції Кремля на роль провідного експортера у цій галузі.

При повному видобутку на нього припадатиме 20% від запланованого РФ обсягу виробництва 100 млн тонн СПГ на рік до 2030 року, що більш ніж втричі перевищує обсяги, які країна експортує зараз.

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"Арктик СПГ 2" очолює російська приватна компанія "Новатек", якій належить 60% акцій. Іншими акціонерами є французька TotalEnergies, дві китайські державні компанії та японське спільне підприємство між торговим домом Mitsui & Co і підтримуваною урядом Jogmec, кожна з яких володіє 10% акцій.

Нагадаємо:

Державний департамент США в 2 листопада оголосив про санкції проти десятків фізичних і юридичних осіб Росії, спрямованих, серед іншого, на її енергетичні проєкти, ухилення від санкцій та військово-промисловий комплекс.

Економічна правда.