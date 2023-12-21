Гендиректор Activision Blizzard уходит из компании после более 30 лет работы

Бобби Котик Getty Images

Гендиректор разработчика игр Activision Blizzard Бобби Котик официально уходит в отставку 29 декабря 2023 года после более чем 30 лет работы.

Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление Microsoft.

Отмечается, что корпорация Microsoft не назначила прямую замену Котику, а вместо этого передала ряд руководителей Activision Blizzard, в частности президента Blizzard Майка Ибарру, президента Activision Publishing Роба Костича и вице-председателя Activision Blizzard Томаса Типпла, в подчинение президенту Microsoft по игровому контенту и студиям Мэтту Бути.

"Уход Котика состоялся всего через два месяца после больших изменений в руководстве Xbox, когда Сару Бонд назначили президентом Xbox, которая возглавила всю работу над платформой и аппаратным обеспечением Xbox, а Мэтта Бути назначили президентом игрового контента и студий, в том числе он будет контролировать студии Bethesda и ZeniMax. Теперь Бути получает еще больше обязанностей, ведь под его руководством находятся Bethesda, Activision Blizzard и Xbox Game Studios", - пишет издание.

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Microsoft в основном сохраняет руководящую команду Activision Blizzard, за исключением некоторых руководителей высшего уровня. Директор по коммуникациям Activision Blizzard Лулу Мезервей покинет компанию в конце января. Хумам Сахнини (вице-председатель Blizzard и King) также покинет компанию в конце декабря.

Ряд руководителей Activision Blizzard также уйдут из компании в марте.

Бобби Котик и ряд других топ-менеджеров покидают компанию после того, как Microsoft 13 октября 2023 года закрыла сделку по покупке Activision Blizzard за рекордные для игровой индустрии 69 миллиардов долларов.

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Экономическая правда