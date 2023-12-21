Украина получила от Японии 950 миллионов долларов на восстановление и социальную защиту

В госбюджет Украины поступило около 950 миллионов долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Финансирование состоит из гранта Японии на сумму 52,4 млн долл в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и ссуды от японского правительства объемом 900 млн долл через проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

Средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины на неотложные и приоритетные нужды, в частности в сфере восстановления и социальной помощи.

Реклама:

Напомним:

В ноябре сообщалось, что Япония намерена предоставить Украине 160 миллионов евро для поддержки проектов экономического обновления.