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Украина получила от Японии 950 миллионов долларов на восстановление и социальную защиту

Четверг, 21 декабря 2023, 10:55 - Анастасия Дячкина

В госбюджет Украины поступило около 950 миллионов долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Финансирование состоит из гранта Японии на сумму 52,4 млн долл в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и ссуды от японского правительства объемом 900 млн долл через проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

Средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины на неотложные и приоритетные нужды, в частности в сфере восстановления и социальной помощи.

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Напомним:

В ноябре сообщалось, что Япония намерена предоставить Украине 160 миллионов евро для поддержки проектов экономического обновления.

финансы финансы Минфин
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