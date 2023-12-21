Курс валют на 21 декабря: гривна продолжает падать

21 декабря наличная гривна продолжает слабеть по отношению к доллару и евро на "черном рынке", а также в банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:05 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,47 – 38,22 грн против котировок в 37,48 – 37,91 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 41,55 – 41,81 грн против курса 41,21 – 41,44 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 37,55 грн, а евро – 41,06 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,5 – 38,1 грн (курс на 20 декабря – 37,3 – 37,85 грн);

Евро – 40,9 – 41,7 грн (курс на 20 декабря – 40,6 – 41,34 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

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Приватбанк – 37,4 – 37,9 грн;

Ощадбанк – 37,6 – 37,95 грн;

Укрэксимбанк – 37,55 – 38,25 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,87 грн за доллар, в Ощаде – 37,9 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,87 грн.

Напоминаем:

В Национальном банке объяснили падение курса гривны сезонными факторами.