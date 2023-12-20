Россияне снова обстреляли ТЭС в прифронтовом регионе - ДТЭК

Россияне в очередной раз атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что 20 декабря, после интенсивного обстрела в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовой области. Оборудование предприятия получило повреждения

"После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию их последствий, продолжаем делать все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

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В компании добавляют, что за последние два месяца это уже девятая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию.

Напомним:

Ранее сообщалось, что 7 декабря в результате систематических и длительных обстрелов в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовой области - это уже седьмая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию за последние 1,5 месяца.

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