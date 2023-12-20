Чехия избавилась от зависимости от российского газа - премьер
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна республика доказала, что смогла избавиться от зависимости от российского газа.
Об этом он сообщил в X (Twitter).
Премьер отметил, что еще прошлой весной Чешская Республика оказалась под угрозой дефицита природного газа, а энергетическая безопасность страны была под угрозой из-за зависимости от России.
"Мы не колебались и сделали несколько важных шагов. Одним из них было открытие LNG-терминала в Нидерландах, который может покрыть значительную часть нашего потребления", - написал Фиала.
Ještě loni na jaře hrozilo, že ČR bude mít nedostatek plynu. Naše energetická bezpečnost byla ohrožená naší závislostí na Rusku.— Petr Fiala (@P_Fiala) December 20, 2023
My jsme neváhali a udělali několik důležitých kroků. Jedním z nich bylo i otevření LNG terminálu v Nizozemsku, který dokáže pokrýt významnou část… pic.twitter.com/CBy69cwLpM
По его словам, сейчас Чехия смогла полностью избавиться от зависимости от российского газа.
Напомним:
Чехия в первом квартале этого года не импортировала газ из России, заменив его поставками из Норвегии и сжиженным природным газом из Нидерландов и Бельгии.