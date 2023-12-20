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Чехия избавилась от зависимости от российского газа - премьер 

Среда, 20 декабря 2023, 19:39 - Игорь Пилипив

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна республика доказала, что смогла избавиться от зависимости от российского газа.

Об этом он сообщил в X (Twitter).

Премьер отметил, что еще прошлой весной Чешская Республика оказалась под угрозой дефицита природного газа, а энергетическая безопасность страны была под угрозой из-за зависимости от России.

"Мы не колебались и сделали несколько важных шагов. Одним из них было открытие LNG-терминала в Нидерландах, который может покрыть значительную часть нашего потребления", - написал Фиала. 

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По его словам, сейчас Чехия смогла полностью избавиться от зависимости от российского газа.

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Напомним:

Чехия в первом квартале этого года не импортировала газ из России, заменив его поставками из Норвегии и сжиженным природным газом из Нидерландов и Бельгии.

Чехия газ РФ
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