Чехія обійшлася без імпорту газу з РФ в першому кварталі 2023 року

Чехія у першому кварталі цього року не імпортувався газ з Росії, замінивши його постачанням з Норвегії та скрапленим природним газом з Нідерландів і Бельгії.

Про це повідомляє ČTK.

Зазначається, що у попередні роки частка російського газу у внутрішньому споживанні становила близько 97%.

"Вперше в новітній історії Чехії сталося так, що протягом першого кварталу року ми повністю обійшлися без поставок газу з Росії. Це великий успіх. Я не знаю жодної іншої країни, якій вдалося з року в рік позбутися майже 100% залежності від імпорту газу з Росії", - сказав міністр промисловості і торгівлі Юзеф Сікель.

Проте міністр наголосив, що ситуація ще не є повністю забезпеченою, оскільки Європа матиме менше ніж раніше, щоб підготуватися до зими без російських поставок.

Додається, що у чеських газосховищах зберігається 1,66 млрд кубометрів газу. Це еквівалентно приблизно 48% їхньої загальної потужності. За даними міністерства, це найвищий показник станом на 20 квітня за щонайменше вісім років. Протягом першого кварталу запаси скоротилися на 1,28 млрд кубометрів газу. Середній показник за останні вісім років становив 1,45 млрд кубометрів.

Нагадаємо:

Чеська компанія ČEZ ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому", подавши заяву про арбітраж за правилами Міжнародної торгової палати: вимагає компенсації 1 млрд чеських крон (45,3 млн дол) через недопостачання газу.

Економічна правда.