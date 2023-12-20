Украина получила от ЕС грант в 150 миллионов евро

Украина 20 декабря получила 150 миллионов евро безвозвратной финансовой помощи от Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Привлеченные средства являются частью соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости).

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, грантовое финансирование поможет обеспечить приоритетные меры по восстановлению критически важных объектов, пострадавших в результате вооруженной агрессии России, в том числе транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов и услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений.

Реклама:

Второй транш в сумме 100 млн. евро ожидается уже в первом квартале 2024 года. Средства будут направлены как на финансирование мер по восстановлению, так и на поддержку малых фермерских хозяйств и других представителей сельского хозяйства.

Напоминаем:

Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось снизить с 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов.

Реклама: