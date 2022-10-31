Японський виробник шин Bridgestone шукає покупця на свої російські активи

Японський виробник шин Bridgestone розпочав процес пошуку місцевого покупця на свої російські активи.

Про це йдеться у заяві компанії від 31 жовтня.

"У світлі загальної невизначеності та постійних проблем з постачанням у РФ, компанія Bridgestone оголошує, що розпочала процес пошуку місцевого покупця для своїх російських активів.

Після прийнятого в березні рішення про призупинення всієї виробничої діяльності в Росії, а також заморожування будь-яких нових інвестицій та призупинення всіх експортних поставок, компанія ретельно обмірковує довгострокове рішення в інтересах своїх співробітників, клієнтів та постачальників", - йдеться у повідомленні.

Bridgestone присутня в Росії з 1998 року і налічує в країні понад 1000 співробітників - переважно на заводі з виробництва шин в Ульяновську та в офісі з продажів та маркетингу в Москві.

"З моменту оголошення в березні компанія продовжує підтримувати своїх російських співробітників, виплачуючи їм заробітну плату та соціальні виплати в повному обсязі.

Відповідно до цінностей, які просуває Bridgestone E8 Commitment та на знак визнання внеску своїх співробітників протягом багатьох років, компанія і надалі надаватиме таку ж підтримку своїм працівникам", - додали в компанії.

ВІДЕО ДНЯ

Очікується, що процес пошуку покупця та закриття угоди займе кілька місяців.

Бізнес Bridgestone в Росії становить менше 2% від глобального обороту компанії.

Економічна правда