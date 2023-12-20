Подробности вылета самолета из "Борисполя": эвакуировали самое большое пассажирское судно в Украине - СМИ

Самолет, который 19 декабря вылетел из аэропорта "Борисполь", был самым большим пассажирским самолетом в Украине - Boeing 777-300ER, его эвакуировали в Европу.

Об этом сообщает профильное издание avianews.com.

Согласно открытым данным онлайн-радара flightradar24, авиалайнер с бортовым номером UR-AZR авиакомпании Skyline Express, ранее известной как Azur Air Ukraine, утром вылетел из Борисполя и через несколько часов приземлился во французском аэропорту Тарб-Лурд-Пиренеи.

"Этот аэродром используется как база технического обслуживания и длительного хранения авиалайнеров", - пишет издание.

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24 февраля 2022 года указанный Boeing 777-300ER находился в аэропорту Борисполь и не смог вылететь, поскольку небо Украины было закрыто из-за начала вторжения.

Boeing 777-300ER поступил в Украину в конце 2021 года после работы в российской авиакомпании Azur Air. Особенностью авиалайнера стала его вместимость - он мог перевозить 531 пассажира, что является рекордным показателем для авиации Украины.

До российского вторжения в Украину авиалайнер под позывными Azur Air Ukraine перевозил туристов аффилированного туроператора Anex Tour на курорты Карибского бассейна - Доминикану и мексиканский Канкун.

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Как отмечает издание, ранее, кроме указанного Boeing 777-300ER, 20 декабря 2022 года Турция эвакуировала два военно-транспортных самолета Airbus A400. Они прибыли в Борисполь в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года и оставались заблокированными из-за закрытия воздушного пространства Украины.

Также, 4 апреля 2023 года украинская авиакомпания SkyUp смогла перегнать из аэропорта Борисполь в Румынию Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQP. Это было единственное воздушное судно авиаперевозчика, которое было в Украине на момент российского вторжения.

Напоминаем:

19 декабря 2023 года, около 9 утра, из Международного аэропорта "Борисполь" был выполнен технический перегон Boeing 777-300.

В сообщении аэропорта "Борисполь" отмечалось, что данный технический перегон воздушного судна "способствует тестированию политики восстановления" (полетов, - ред.)

Также сообщалось, что это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с начала войны.