Из аэропорта "Борисполь" вылетел еще один самолет: тест "политики восстановления"

19 декабря 2023 года, около 9 утра, из Международного аэропорта "Борисполь" был выполнен технический перегон Boeing 777-300.

Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в фейсбук.

Отмечается, что рейс был выполнен по запросу Skyline Express - осуществлялся технический перегон воздушного судна Boeing 777-300.

"Это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с начала войны. Даже при закрытии воздушного пространства", - говорится в сообщении.

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Пассажиров и груза на самолете не было.

"Рейс придерживался самых высоких стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов, в соответствии с директивами, которые действуют на время введения военного положения в Украине, и, следует отметить, без пассажиров или груза на борту", - отметили в "Борисполе".

Также в "Борисполе" сообщили, что в Украине реализуется комплексная концепция архитектуры безопасности, направленная на обеспечение необходимых стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов в условиях военного положения.

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"Данный технический перегон воздушного судна в Борисполе не только способствует тестированию политики восстановления, но также является стратегическим шагом для украинских авиакомпаний, помогая им снижать расходы и улучшать шансы выживания в осложненной авиационной среде", - говорится в сообщении.

"Эта стратегическая инициатива открывает путь к восстановлению регулярных операций, как только соответствующая оценка рисков этого позволит", - отметили в "Борисполе".

Напоминаем:

1 декабря глава Офиса президента Андрей Ермак выразил убеждение, что вскоре аэропорт "Борисполь" снова будет отправлять и принимать воздушные суда, поскольку "теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта".