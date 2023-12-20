"Киевстар" устранил сложности со связью, которые возникли 20 декабря
В "Киевстар" заявляют, что устранили проблемы со связью и мобильным интернетом, которые возникли утром, 20 декабря.
Такое сообщение мобильный оператор разослал по состоянию на 13-00.
"Специалисты "Киевстар" устранили сложности со связью, которые возникли утром 20 декабря в ряде городов на Западе и Юге Украины. Сейчас сервисы работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Причины сбоя в компании не сообщают.
Отмечается, что сеть Киевстара завершает стабилизацию после самой масштабной в своей истории хакерской атаки.
Также сообщается, что услуга LTE в Украине и в международном роуминге работает без ограничения скорости.
В ближайшее время компания сообщит о начислении бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки.
Напоминаем:
Утром, 20 декабря, "Киевстар" заявил о сложностях с голосовой связью и работой мобильного приложения "Мой Киевстар" в ряде городов на западе и юге Украины.
"Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно быстрее", - говорилось в сообщении.
"Наша сеть сейчас на этапе стабилизации после масштабной хакерской атаки, поэтому все еще могут возникать кратковременные сложности в работе услуг", - добавили в компании.