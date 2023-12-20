"Киевстар" снова заявил о перебоях в работе − на западе и юге Украины

фото: киевстар

Мобильный оператор "Киевстар" заявил о сложностях с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее", - говорится в сообщении.

"Наша сеть сейчас на этапе стабилизации после масштабной хакерской атаки, поэтому все еще могут возникать кратковременные сложности в работе услуг", - добавили в компании.

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В "Киевстаре" обещают в ближайшее сообщить абонентам о компенсациях.

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Экономическая правда

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