"Киевстар" снова заявил о перебоях в работе − на западе и юге Украины
Среда, 20 декабря 2023, 09:00 -
Мобильный оператор "Киевстар" заявил о сложностях с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
"Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее", - говорится в сообщении.
"Наша сеть сейчас на этапе стабилизации после масштабной хакерской атаки, поэтому все еще могут возникать кратковременные сложности в работе услуг", - добавили в компании.
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В "Киевстаре" обещают в ближайшее сообщить абонентам о компенсациях.
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Экономическая правда
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