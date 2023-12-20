Все разделы
Укр / Рус

"Киевстар" снова заявил о перебоях в работе − на западе и юге Украины

Среда, 20 декабря 2023, 09:00 - Алексей Павлыш
 
фото: киевстар

Мобильный оператор "Киевстар" заявил о сложностях с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее", - говорится в сообщении.

"Наша сеть сейчас на этапе стабилизации после масштабной хакерской атаки, поэтому все еще могут возникать кратковременные сложности в работе услуг", - добавили в компании.

Реклама:

В "Киевстаре" обещают в ближайшее сообщить абонентам о компенсациях.

Читайте также: Звезда, которую погасили. Что случилось с "Киевстаром"?

Экономическая правда

Реклама:
Киевстар
Реклама:
Материалы по теме
"Киевстар" возобновил мобильный интернет в метро Киева и Харькова 19 декабря 2023, 13:08
"Киевстар" восстановил сервис SMS и назвал услугу, которую возобновит следующей 18 декабря 2023, 11:46
"Киевстар" восстанавливает еще 2 услуги после атаки и готовится включить SMS 17 декабря 2023, 14:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте