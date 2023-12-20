В Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу: фактически новый объект

20 декабря в Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу - для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Кличко, теперь это - фактически новый построенный объект.

Построен путепровод был в 1963 году. И с тех пор его капитально не обновляли, объект находился в аварийном состоянии.

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Мостовики разобрали конструкции сооружения, фундамент и заменили на новые с улучшенными характеристиками.

Новый путепровод на 1 м выше, чем предыдущий. Ширина сооружения увеличились с 28 м до 40 м. Длина путепровода - 36 м вместо 33 м.

Улучшенные параметры увеличат пропускную способность до 45 000 автомобилей в сутки.

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Также на новом путепроводе сохранили трамвайную линию, на которой полностью обновили рельсы, усилили монолитные плиты полотна.

Открыто движение и по заездам и съездам с нового путепровода.

Весь комплекс работ, а именно - устройство верхнего слоя асфальта и благоустройство территории возле съездов и заездов завершат следующей весной. Также устроят велодорожки и тротуары.

Напоминаем:

Путепровод, накануне реконструкции, был доведен до такого состояния, что его пришлось усиливать дополнительными опорами, а также демонтировали часть балок.

30 сентября, уже во время реконструкции, новые балки Дегтяревского путепровода обвалились.