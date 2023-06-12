В Киеве с 13 июня закрывают на ремонт один из ключевых путепроводов столицы

В Киеве с 13 июня закрывается на ремонт почти на полгода Дегтяревский путепровод.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на "Киевавтодор".

Реконструкция будет происходить на пересечении Малой окружной дороги (ул. Елены Телиги, ул. Довженко) и ул. Дегтяревской.

В рамках реконструкции сооружение будет полностью заменено.

Работы начнутся 13 июня и продлятся до 30 ноября.

В этот период проезд и по мосту, и под ним будет закрыт, однако движение автотранспорта будет обеспечено во всех направлениях через съезды.

"На время работ движение на развязке организуют по принципу турбины, и проезд обеспечат во все направления. Также будут работать временные светофоры. Сам путепровод будет закрыт для проезда", - отметили в КГГА.

Напоминаем:

Согласно информации КК "Киевавтодор", сейчас этот путепровод, который был возведен в 1965 году, находится в аварийном состоянии. Его временно усилили дополнительными опорами, а также демонтировали часть балок. Также на нем сужен проезд транспорта.

Реконструкция путепровода в составе транспортной развязки позволит заменить сооружение. В частности, полностью разберут его опоры, прогоны, фундаменты. Зато увеличат ширину с 28 до 40 м и обустроят велодорожки. Длина самого пролета увеличится с 33 до 36 м. Кроме этого, новый путепровод будет выше.

Согласно проекту реконструкции, расчетная интенсивность движения на основных подходах к путепроводу на 2024 год составит 47 992 автомобиля в сутки.

В рамках реконструкции дорожники восстановят также магистральные улицы общегородского значения Дегтяревскую, Елены Телиги и Александра Довженко в районе развязки, основные съезды и заезды путепровода, тротуары, трамвайное полотно. Срок строительства - 14 месяцев.