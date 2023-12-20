Минфин разместил ОВГЗ на 7,5 миллиарда
Среда, 20 декабря 2023, 10:50 -
Министерство финансов Украины 19 декабря 2023 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ: 5,197 млрд грн под 16,79% с погашением через 1 год; 679 млн грн под 17,57% с погашением через 1,8 года и 552 млн грн под 18,6% с погашением через 3,2 года.
Также было предложено ОВГЗ в евро: 26 млн евро под 3,2% с погашением через 9 месяцев.
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Напомним:
Министерство финансов на аукционах 12 декабря разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,2 млрд гривен.
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