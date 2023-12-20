Курс валют на 20 декабря: гривна продолжает слабеть по отношению к доллару и евро

20 декабря наличная гривна продолжает слабеть по отношению к доллару и евро на "черном рынке", а также в банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,48 – 37,91 грн против котировок в 37,37 – 37,67 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 41,21 – 41,44 грн против курса 40,93 – 41,13 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,3 – 37,85 грн (курс на 19 декабря – 37,2 – 37,7 грн);

Евро – 40,6 – 41,34 грн (курс на 19 декабря – 40,5 – 41,15 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

Приватбанк – 37,15 – 37,65 грн;

Ощадбанк – 37,35 – 37,80 грн;

Укрэксимбанк – 37,3 – 37,99 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,59 грн за доллар, в Ощаде – 37,6 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,59 грн.

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Напоминаем:

В Национальном банке объяснили падение курса гривны сезонными факторами.