Потребность во внешнем финансировании на 2024 год уменьшили до $37,3 миллиардов − Марченко

фото: министерство финансов

Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось уменьшить с 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов.

Об этом во время выступления на встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран G7, руководства ЕС, МВФ и Всемирного Банка заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Поддержка стран G7 сыграла важную роль в обеспечении финансовой стабильности Украины. В первую очередь, как министр финансов, я благодарен за ритмичную и предсказуемую финансовую помощь для Украины.

За 2023 год, благодаря слаженному сотрудничеству с международными партнерами, Министерству финансов Украины удалось привлечь уже более 39 млрд долларов США внешнего финансирования. До конца текущего года помощь доноров достигнет около 42,3 млрд долларов США", - заявил Марченко.

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Министр подчеркнул, что для сохранения экономического восстановления Украины и финансовой устойчивости перед вызовами полномасштабной войны, своевременное поступление необходимой помощи от международных партнеров является жизненно важным.

По его словам, потребность во внешнем финансировании в 2024 году достигнет 37,3 млрд долларов США, что верифицировано экспертами МВФ.

"Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось уменьшить с 41 млрд долларов США благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мероприятий.

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Также были сокращены все капитальные расходы госбюджета. В 2024 году ключевыми задачами являются военная кампания и социальная поддержка. И если оборона и безопасность финансируется исключительно за счет внутренних доходов бюджета, то для обеспечения потребностей социальной сферы, мы рассчитываем на помощь международных партнеров", - добавил Марченко.

Напомним:

Как писала ЭП, согласно закону о госбюджете, общие потребности во внешнем финансировании на 2024 год составляют 41 млрд долл. Сейчас Минфин предварительно договорился о получении менее трети от этой суммы. Это льготные кредиты от Японии и Великобритании, а также транши от МВФ. Последние необходимы Украине прежде всего для осуществления выплат по предыдущим займам фонда.

Правительство также ведет переговоры о привлечении средств с Канадой, Норвегией и Южной Кореей. Однако эти займы не сравнить с финансированием, которое Минфин ожидает получить от крупнейших доноров - США и ЕС, с этим возникли проблемы.

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Экономическая правда