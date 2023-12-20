Кушнир уходит с должности главы "Киевгорстроя"

Фото: Киевгосстрой

Глава компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир уходит с должности председателя правления – президента компании после 12 лет работы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Киевский городской совет принял отчет временной контрольной комиссии по вопросам проверки деятельности "Киевгорстроя". Считаю это окончательной точкой над "i", которая снимает любые вопросы правомерности деятельности менеджмента и ситуации в компании в целом. Чтобы избежать манипуляций и кривотолков, мною принято решение уйти с должности председателя правления – президента "Киевгорстроя", которой я посвятил значительную часть своей жизни", – Кушнир.

Летом 2023 года наблюдательный совет и правление "Киевгорстроя" решили провести аудит компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм, а Игорь Кушнир был отстранен от работы.

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"Была подробно изучена деятельность "Киевгорстроя" за последние три кризисных года. Не установлены никакие злоупотребления со стороны руководства компании и меня лично. [...] В выводах аудита были озвучены четкие предложения по выходу из сложившейся ситуации. Считаю, что воплощение этих предложений позволит компании выполнить взятые на себя обязательства, а инвесторы получат свое жилье и не станут заложниками ситуации", – отметил Кушнир.

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Напомним:

17 ноября Комиссия утвердила промежуточный отчет с рекомендациями и предложениями по дальнейшей работе "Киевгорстрой", среди которых осуществление закупки квартир у компании, рассмотрение возможности выделения финансового займа или докапитализации компании.

Также ТКК рекомендовала Киевскому городскому совету обратиться в Кабинет Министров по компенсации "Киевгорстроя" суммарного запланированного ущерба, связанного с достройкой проектов строительной корпорации "Укрбуд" в сумме 2,28 млрд грн.