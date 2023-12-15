Киевсовет хочет переложить на госбюджет 2,28 миллиарда долга "Киевгорстроя"

Временная контрольная комиссия Киевсовета приняла решение, по которому расходы на погашение долгов и достройку долгостроев "Киевгорстроя" в сумме 2,28 миллиардов гривен хотят переложить на госбюджет.

Об этом говорится в колонке депутата Киевского городского совета Лилии Пашинной для ЭП.

Временная контрольная комиссия Киевсовета по вопросам проверки ЧАО "ХК "Киевгорстрой" приняла такое решение после анализа финансово-хозяйственной деятельности компании в течение 2020-2023 годов.

"Члены ВКК загадочным образом не нашли причины появления невыполненных обязательств на сумму в 6,5 млрд, не поняли, как долги возникли и чья неэффективная работа к этому привела.

Реклама:

Но вместо этого приняли решение рекомендовать Киевсовету обратиться к правительству с требованием о компенсации ЧАО "ХК Киевгорстрой" суммарного запланированного ущерба, связанного с достройкой проектов "Укрбуд" в сумме 2,28 млрд грн", - пишет автор.

Она отмечает, что это не первая попытка переложить ответственность президента ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Игоря Кушнира и членов наблюдательного совета компании-застройщика на кого-то другого.

В апреле этого года "Киевгорстрой" обращался в Киевсовет с просьбой докапитализировать компанию на миллиард гривен. После обнародования информации о роскошном образе жизни Игоря Кушнира эта просьба исчезла из публичного пространства.

Реклама:

Но уже через несколько месяцев сумма на так называемую докапитализацию уже выросла с одного миллиарда до 2,28.

Кроме этого члены ТКК предложили поддержать решение руководства компании по объемам планирования убытков и рекомендовать департаменту коммунальной собственности КГГА увеличить состав наблюдательного совета до пяти человек, в который сейчас входит три чиновника КГГА.

До сих пор 16 "укрбудовских" объектов так и остались недостроенными, как и значительная часть объектов самого "Киевгорстроя".

Депутат называет верхом цинизма то, что проблема с ЧАО "ХК "Киевгорстрой" создана искусственно, а информация о пребывании компании на грани банкротства является манипулятивной.

"Манипуляция термином "доведение до банкротства" якобы предусматривает докапитализацию компании из государственного бюджета. При этом претензий к лицам, которые возглавляли "Киевгорстрой" в последние годы, нет", - добавляет Пашинная.

Она отмечает, что ЧАО "ХК "Киевгорстрой" имеет активов на 16,3 миллиардов, а невыполненные обязательства составляют 6,5 млрд. Поэтому предлагает реализовать свободные земельные участки под застройку, продать паркоместа в уже введенных в эксплуатацию ЖК, снизив их стоимость, сократить административные расходы, пересесть на более скромные машины и тому подобное.

Экономическая правда