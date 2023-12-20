В чат-боте с ИИ Copilot от Microsoft можно будет создавать музыку

Чат-бот от Microsoft на основе искусственного интеллекта Copilot может создавать песни благодаря интеграции с музыкальной нейросетью Suno.

Об этом пишет Microsoft Bing.

"Мы верим, что это партнерство откроет новые горизонты для творчества и веселья, сделав создание музыки доступным для каждого. Этот опыт начнет распространяться для пользователей с сегодняшнего дня (с 19 декабря – ЭП), а в течение следующих недель он будет расширен", – пишут в Microsoft Bing.

Пользователи могут ввести подсказки в Copilot, например "Создай поп-песню о приключениях с семьей", и Suno превратит идею в музыку. С одного предложения появится полная песня со словами, инструменталом и пением.

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Получить доступ к чат-боту с интеграцией с Suno можно после запуска Microsoft Edge и включения плагина Suno.

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