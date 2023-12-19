Президент о возобновлении полетов: Это будет означать, что Украина побеждает

Президент Владимир Зеленский заявил, что власть работает над возобновлением полетов из Украины, но дал понять, что регулярные рейсы из аэропорта "Борисполь" – это отдаленная перспектива.

Источник: Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции 19 декабря

Детали: Польский корреспондент спросил по поводу технического перелета, совершенного из аэропорта "Борисполь" в этот день. Президент оказался не в курсе этого события. Когда ему объяснили предысторию, Зеленский ответил.

"Маме можем дать вагон пока что, чтобы помочь", – пошутил он на вопрос, когда мама журналиста сможет прилететь в Киев.

Реклама:

Но серьезно дал понять, что гражданские полеты станут возможными с приближением победы в войне.

Прямая речь Зеленского: "Борисполь" – это как Черное море. Это серьезная очень операция, скажу вам честно. Открытие "Борисполя" – это победа украинского ПВО. Это будет говорить о том, что Украина побеждает. Это очень серьезно.

Это мощный экономический шаг также. Скажу откровенно: мы задаем такой вопрос нашим коллегам – и знаем, что конкретно нам нужно.

Реклама:

И поэтому передайте, пожалуйста, маме: пусть будет здорова, мы работаем над ее идеей".

Этому предшествовало: Утром 19 декабря 2023 года из Международного аэропорта "Борисполь", несмотря на закрытое воздушное пространство, по запросу "Skyline Express" произвели технический перегон самолета Boeing 777-300, без пассажиров и груза. Это был уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с начала войны.

В аэропорту "Борисполь" отметили, что этот технический перегон воздушного судна должен способствовать тестированию "политики восстановления" и открыть путь к "восстановлению регулярных операций, как только соответствующая оценка рисков этого позволит".

Украинская правда