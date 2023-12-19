"Никто из партнеров не поднимал этот вопрос": Зеленский о неподписании градостроительного закона

Президент Владимир Зеленский заявил, что ветировал принятый Радой скандальный законопроект №5655, который предусматривает реформу градостроительства, по личным соображениям, а не из-за рекомендаций международных партнеров.

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции.

"Относительно закона о застройщиках и тому подобное. Ко мне лично ни разу никто не обращался, чтобы я его не подписывал. Поэтому это мой личный выбор и есть причины. Поэтому никто из Евросоюза, Соединенных Штатов, Большой семерки ни разу не поднимал этот вопрос", - сказал глава государства.

Напоминаем:

Реклама:

Законопроект №5655, в котором, как считается, лоббируются интересы застройщиков, вызвал неприятие в обществе.

В декабре 2022 года петиция с требованием ветировать законопроект № 5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности набрала необходимое количество голосов в рекордно сжатые сроки.

Кроме того, как заявляли в НАПК, многочисленные новеллы закона направлены на полное уничтожение любой действенной ответственности застройщиков за самовольное строительство.

Реклама:

Законопроект подвергли сокрушительной критике в Главном юридическом управлении Верховной Рады. Парламентские юристы прямо указали, что "положения законопроекта не согласуются с нормами Конституции и законов Украины". Резко против закона выступили в Ассоциации городов Украины. 39 мэров сделали личное совместное заявление против так называемой градостроительной реформы.

Президент в определенный 15-дневный срок не наложил вето на принятый закон, который поступил в ОП 19 декабря 2022 года. На пресс-конференции летом он заявил, что не может его ветировать, поскольку срок для этого истек, и выразил желание собраться с руководителями общин, которые за и против законопроекта, чтобы разобраться в вопросе.

Европейский парламент в принятой 16 июня резолюции в поддержку скорейшего вступления Украины в НАТО призвал президента Владимира Зеленского не подписывать скандальный законопроект №5655 о реформе градостроительства.

В ноябре в отчете о политике расширения ЕС Европейская комиссия рекомендовала Украине ветировать закон №5655 о реформе сферы градостроительной деятельности.