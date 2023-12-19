"Укрзализныця" запустила в продажу дополнительные места на "ажиотажные направления"
Вторник, 19 декабря 2023, 17:24 -
"Укрзализныця" в праздничный период добавила вагоны в шесть поездов самых популярных рейсов.
Об этом говорится в сообщении компании.
"Традиционно в декабре имеем рост спроса на путешествия по железной дороге. Поэтому к поездам наиболее ажиотажных направлений добавляем вагоны", - отметили в "Укрзализныце".
Уже сегодня в мобильном приложении "Укрзализныци" появились дополнительные места уже появляются на рейсах:
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- 67/68 Киев - Варшава
- 7/8 Черновцы - Киев
- 88/87 Ковель - Запорожье
- 98/97 Ковель-Киев
- 194/193 Кривой Рог - Ясиня
- 192/91 Львов - Киев.
Кроме того, в первый рейс запущен новый поезд №143 Сумы - Рахов.
Напоминаем:
Ранее "Укрзализныця" запустила сервис заказов билетов для военнослужащих, который позволяет приобрести проездной документ на поезд, даже если билеты раскуплены.
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