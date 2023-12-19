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"Укрзализныця" запустила в продажу дополнительные места на "ажиотажные направления"

Вторник, 19 декабря 2023, 17:24 - Лия Ильченко

"Укрзализныця" в праздничный период добавила вагоны в шесть поездов самых популярных рейсов.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Традиционно в декабре имеем рост спроса на путешествия по железной дороге. Поэтому к поездам наиболее ажиотажных направлений добавляем вагоны", - отметили в "Укрзализныце".

Уже сегодня в мобильном приложении "Укрзализныци" появились дополнительные места уже появляются на рейсах:

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  • 67/68 Киев - Варшава
  • 7/8 Черновцы - Киев
  • 88/87 Ковель - Запорожье
  • 98/97 Ковель-Киев
  • 194/193 Кривой Рог - Ясиня
  • 192/91 Львов - Киев.

Кроме того, в первый рейс запущен новый поезд №143 Сумы - Рахов.

Напоминаем:

Ранее "Укрзализныця" запустила сервис заказов билетов для военнослужащих, который позволяет приобрести проездной документ на поезд, даже если билеты раскуплены.

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Экономическая правда
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