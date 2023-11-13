McDonald’s відкрив перший заклад на Кіровоградщині

McDonald's

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s 13 листопада відкрила перший заклад у Кіровоградській області - в місті Олександрія.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Заклад розташований за адресою вул. Гетьмана Мазепи, 23.

"Завдяки розташуванню у самому серці країни, посередині траси М-30, що об’єднує схід і захід України, ресторан особливо зручний для тих, хто в дорозі", - йдеться в повідомленні.

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У McDonald’s зазначили, що продовжують відкривати ресторани у невеликих містах і на трасах, щоб бути ближчими і зручнішими для клієнтів.

Ресторан маж площу понад 470 м2, для гостей є 123 місця у залі та 122 на терасі, а поруч з рестораном – дитячий майданчик. Усередині працюють 10 цифрових терміналів самообслуговування для комфортного здійснення замовлення.

Ресторан і МакДрайв працюватимуть з 07:00 до 22:00. Під час повітряної тривоги заклад зачинятиметься, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і відкриється орієнтовно через годину після її скасування.

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Олександрійський McDonald’s став 96-м рестораном серед тих, які нині працюють в Україні, і забезпечив понад 80 робочих місць.

McDonald's

Економічна правда