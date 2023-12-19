Фонд Баффета хочет строить логистические хабы на украинской границе для перевалки зерна
Фонд Говарда Баффета будет строить на границе с Венгрией логистический хаб для перевалки украинского зерна мощностью в 30 тыс тонн, в будущем планирует инвестировать в развитие новых хабов.
Об этом Баффет рассказал на конференции, организованной фондом Victory Harvest во вторник.
"Мы недавно приобрели земельный участок, чтобы построить перевалочный пункт мощностью 30 тыс тонн", - заявил Баффетт.
Участок находится на границе с Венгрией, ведь в этой соседней стране есть мощности для переработки.
"Это займет некоторое время, но мы хотим построить несколько хабов для фермеров, чтобы они могли привозить туда свое зерно по железной дороге и загружать его в контейнеры, чтобы отправлять продукцию дальше", - рассказал Баффетт о планах фонда. "Мы должны сначала построить один объект и сделать его успешным. У нас есть проекты других хабов. Нам нужны разные локации, такие, которые будут удобными для фермеров".
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Напоминаем:
Говард Баффет с начала работы его фонда в Украине в начале большой войны уже инвестировал более полумиллиарда долларов в Украину, в частности - в поддержку фермеров техникой и гуманитарное разминирование.