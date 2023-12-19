Баффет уже инвестировал более полумиллиарда долларов в поддержку Украины

Говард Баффет с начала работы его фонда в Украине в начале большой войны уже инвестировал более полумиллиарда долларов в Украину, в частности - в поддержку фермеров техникой и гуманитарное разминирование.

Об этом Баффет рассказал на конференции, организованной фондом Victory Harvest во вторник.

В частности, фонд потратил три миллиона долларов на оборудование для разминирования украинских земель. По словам Баффета, очистка сельскохозяйственных земель является ключевым для восстановления агропромышленности в Украине, и поэтому необходимо становиться "умнее и эффективнее" в этом процессе.

В сотрудничестве с Halo Trust (оператор гуманитарного разминирования) фонд покупает и испытывает новую технику.

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"Мы купили бульдозер, чтобы взорвать его, чтобы увидеть, что повреждено. Впоследствии бульдозер станет еще одним инструментом на ферме. Мы также пытаемся интегрировать сельскохозяйственные тракторы таким образом, чтобы они могли помогать в разминировании. Для этого надо сделать машины более автономными, сделать так, чтобы они могли осуществлять картографию, имели лучшее дистанционное управление", - рассказал Баффетт.

Технологии, связанные с дронами, могут изменить процесс гумразминирования, добавляет он. Нужно адаптировать технологию дронов для идентификации взрывоопасных предметов и картографирования.

Говард Баффет - американский миллиардер и филантроп, средний сын бизнесмена Уоррена Баффета. С 30 лет занимается агросектором и входит в совет директоров Berkshire Hathaway. Он также является CEO благотворительной организации Howard G. Buffett Foundation, которая занимается вопросами продовольственной и общественной безопасности.

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Напоминаєм:

С начала года пиротехнические подразделения госорганов и неправительственных операторов обследовали и вернули украинским аграриям в использование более 200 000 га земель сельхозназначения.