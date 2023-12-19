Баффет уже инвестировал более полумиллиарда долларов в поддержку Украины
Говард Баффет с начала работы его фонда в Украине в начале большой войны уже инвестировал более полумиллиарда долларов в Украину, в частности - в поддержку фермеров техникой и гуманитарное разминирование.
Об этом Баффет рассказал на конференции, организованной фондом Victory Harvest во вторник.
В частности, фонд потратил три миллиона долларов на оборудование для разминирования украинских земель. По словам Баффета, очистка сельскохозяйственных земель является ключевым для восстановления агропромышленности в Украине, и поэтому необходимо становиться "умнее и эффективнее" в этом процессе.
В сотрудничестве с Halo Trust (оператор гуманитарного разминирования) фонд покупает и испытывает новую технику.
"Мы купили бульдозер, чтобы взорвать его, чтобы увидеть, что повреждено. Впоследствии бульдозер станет еще одним инструментом на ферме. Мы также пытаемся интегрировать сельскохозяйственные тракторы таким образом, чтобы они могли помогать в разминировании. Для этого надо сделать машины более автономными, сделать так, чтобы они могли осуществлять картографию, имели лучшее дистанционное управление", - рассказал Баффетт.
Технологии, связанные с дронами, могут изменить процесс гумразминирования, добавляет он. Нужно адаптировать технологию дронов для идентификации взрывоопасных предметов и картографирования.
Говард Баффет - американский миллиардер и филантроп, средний сын бизнесмена Уоррена Баффета. С 30 лет занимается агросектором и входит в совет директоров Berkshire Hathaway. Он также является CEO благотворительной организации Howard G. Buffett Foundation, которая занимается вопросами продовольственной и общественной безопасности.
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Напоминаєм:
С начала года пиротехнические подразделения госорганов и неправительственных операторов обследовали и вернули украинским аграриям в использование более 200 000 га земель сельхозназначения.