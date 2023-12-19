Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель

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З початку року піротехнічні підрозділи держорганів і неурядових операторів обстежили та повернули українським аграріям у використання понад 200 000 га земель сільгоспризначення.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Наші піротехніки – підрозділи ДСНС, ДССТ, неурядові оператори протимінної діяльності демонструють дуже гарні результати. Навіть зараз, взимку, коли погода, м’яко кажучи, не сприяє роботі у полях, щотижня обстежується від 3 до 5 тисяч гектарів сільгоспземель.

На сьогодні з 470 тисяч гектарів земель, які ми запланували обстежити, в разі необхідності очистити та розмінувати першочергово, вже повернуто аграріям до господарської експлуатації понад 200 тисяч гектарів", - заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

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За її словами, уряд та міжнародні партнери у свою чергу посилено працюють над посиленням спроможностей операторів та стратегічним плануванням роботи усіх дотичних сторін в сфері протимінної діяльності на найближчі 10 років.

Свириденко додала, що кінцева мета - повернути у безпечне використання до 80% територій країни, які нині вважаються потенційно забрудненими.

За даними ОВА, станом на 15 грудня з початку року було обстежено 268,6 тис га земель сільгосппризначення з близько 470 тис га, запланованих до першочергового обстеження та розмінування.

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З них близько 205 тис га повернули в експлуатацію. За минулий тиждень обстежили понад 5 тис га. Найбільше - 3,8 тис га - в Херсонській області.

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Економічна правда