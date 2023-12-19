"Киевстар" возобновил мобильный интернет в метро Киева и Харькова

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Мобильный оператор "Киевстар" заявил о возобновлении работы мобильного интернета в метро Киева и Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

По словам оператора, сеть стабилизируется.

Также по состоянию на 13:00 19 декабря работают:

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99% базовых станций;

услуги связи и мобильного интернета;

SMS, международный голосовой роуминг;

брендовые магазины.

При этом мобильный оператор продолжает улучшать работу "Домашнего Интернета", снимать ограничения в скорости мобильного интернета, а также - работать над запуском скоростного мобильного интернета в роуминге.

"Мы направили все наши силы на стабилизационные работы, а также привлекли к этому международных партнеров. Делаем все, чтобы как можно скорее устранить все последствия хакерской атаки", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Сообщалось, что "Киевстар" возобновил доступ к услугам SMS.

В пятницу "Киевстар" заявил, что специалисты компании включили доступ к мобильному интернету на всей подконтрольной Украине территории. Услуга работает во всех стандартах связи, в том числе 4G.

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Экономическая правда