"Киевстар" возобновил мобильный интернет в метро Киева и Харькова
Мобильный оператор "Киевстар" заявил о возобновлении работы мобильного интернета в метро Киева и Харькова.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
По словам оператора, сеть стабилизируется.
Также по состоянию на 13:00 19 декабря работают:
- 99% базовых станций;
- услуги связи и мобильного интернета;
- SMS, международный голосовой роуминг;
- брендовые магазины.
При этом мобильный оператор продолжает улучшать работу "Домашнего Интернета", снимать ограничения в скорости мобильного интернета, а также - работать над запуском скоростного мобильного интернета в роуминге.
"Мы направили все наши силы на стабилизационные работы, а также привлекли к этому международных партнеров. Делаем все, чтобы как можно скорее устранить все последствия хакерской атаки", - говорится в сообщении.
Напомним:
Сообщалось, что "Киевстар" возобновил доступ к услугам SMS.
В пятницу "Киевстар" заявил, что специалисты компании включили доступ к мобильному интернету на всей подконтрольной Украине территории. Услуга работает во всех стандартах связи, в том числе 4G.
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Экономическая правда