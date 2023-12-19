В "Дії" запустили обмен жилищного сертификата на жилье - Зеленский

На Едином портале государственных услуг "Дія" запустили обмен жилищного сертификата на жилье.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время во время Дия Summit.

"Теперь это будет работать онлайн. Эта неделя - стартовая, дальше услуга будет масштабироваться", - сказал президент.

Он напомнил, что сейчас средний размер жилищного сертификата 2 млн грн.

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На сегодня гражданами уже подано 7457 заявлений. Сформировано 1432 жилищных сертификата.

Напоминаем:

В конце сентября в приложении "Дія" стали доступны для ознакомления жилищные сертификаты - их получили те украинцы, кто в рамках программы "еВідновлення" подавал соответствующую заявку на восстановление разрушенного жилья.

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