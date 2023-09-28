В "Дії" открыли жилищные сертификаты: можно начинать выбирать место жительства и недвижимость - Шмыгаль

В приложении "Дія" стали доступны для ознакомления жилищные сертификаты - их получили те украинцы, кто в рамках программы "еВідновлення" подавал соответствующую заявку на восстановление разрушенного жилья.

Об этом объявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня в рамках программы "еВідновлення" открываем просмотр жилищных сертификатов в "Дії. Благодаря им украинцы, чье жилье было полностью разрушено Россией, смогут приобрести новое. Все, кто подал заявку через "Дію", в отдельной вкладке раздела "еВідновлення" полностью увидят свой сертификат", - отметил он.

Полноценный запуск жилищных сертификатов ожидается в ноябре этого года, но уже сегодня есть возможность выбрать для себя место для жизни и варианты недвижимости.

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"Механизм их использования еще дорабатывается. Планируем полноценный запуск уже в ноябре этого года. Однако сейчас уже есть возможность выбрать для себя лучшее место для жизни и наиболее оптимальные варианты недвижимости", - сообщил Шмыгаль.

По словам главы правительства, о том, как сертификаты можно будет использовать на практике, впоследствии подробно проинформируют Минобновления и Министерство цифровой трансформации.

"Таким образом, программа является Восстановление постепенно охватывает всех украинцев, чье жилье поразили российские террористы", - отметил премьер.

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Напоминаем:

На сегодня Правительство уже осуществляет целевые расходы для ремонта поврежденного жилья.