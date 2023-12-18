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Проседание грунта на "Демеевке": в "Киевском метрополитене" заявляют, что ситуация стабилизирована

Понедельник, 18 декабря 2023, 19:43 - Анастасия Жарикова
 
кгга

Ситуация с проседанием грунта возле станции метро "Демеевская" в Киеве стабилизирована и находится под наблюдением специалистов.

Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, передает пресс-служба КГГА.

"С момента остановки движения на этом участке проседание грунта извне фактически прекратилось. Также добавлю, что проседание грунта образовалось тогда, когда начался значительный вынос песка в перегонном тоннеле. Сейчас вынос породы, протекание тоннеля и проседание грунта нет. Ситуация стабилизирована и контролируемая, а также находится под постоянным наблюдением специалистов", - отметил чиновник.

В КГГА снова подчеркнули, что проседание грунта произошло еще до закрытия шести станций "синей" ветки.

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Также на днях рядом с местом проседания грунта энергоснабжающая компания прокладывала кабельные сети с применением соответствующей строительной техники. 

"Работы не связаны с ситуацией, возникшей на перегоне между станциями "Демеевская" - "Лыбедская", и до сих пор продолжаются", - добавили в столичной администрации.

Напоминаем:

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17 декабря недалеко от станции метро "Демеевская" обнаружили проседание грунта. За участком, где заметили проседание установили постоянное наблюдение.

Киев КГГА метрополитен
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