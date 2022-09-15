Угода на $20 мільярдів: Adobe купує дизайнерську компанію Figma
Американська технологічна компанія Adobe досягла угоди придбати дизайнерську компанію Figma за 20 млрд дол із прагненням розширити свої пропозиції творчих інструментів.
Про це спершу повідомило агентство Bloomberg з посиланням на співрозмовників, згодом Adobe опублікувала офіційну заяву.
Компанія Figma, що базується в Сан-Франциско, заснована Діланом Філдом і Еваном Уоллесом у 2012 році. Вона дозволяє розробникам програмного забезпечення та дизайнерам віддалено співпрацювати та розробляти різноманітні продукти: від слайдів для презентацій до інтерфейсів користувача в мобільних додатках.
У червні торік компанія, на той момент із ринковою капіталізацією у 10 млрд дол, залучила 200 млн дол завдяки інвестиціям Andreessen Horowitz і Sequoia Capital.
Adobe, акції якої цього року впали на понад 8%, прагне залучити мільйони нових клієнтів завдяки Figma, яка пережила бум під час пандемії, оскільки поширеною стала віддалена робота. Клієнтами компанії є Twitter, Google і Netflix.
Figma очікує збільшити чистий щорічний дохід на 200 млн дол цьогоріч, перетнувши позначку у 400 млн дол у 2022 році.
Акції Adobe впали на 13% після відкриття ринку в Нью-Йорку, що стало найбільшим падінням за понад два роки. Аналітики припускають, що причиною може бути "дуже висока" вартість угоди.