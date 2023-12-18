Гривня упала до нового минимума: официальный курс на 19 декабря

Национальный банк по итогам торгов на межбанковском валютном рынке Нацбанк установил официальный курс гривни по отношению к доллару на 19 декабря на уровне 37,1924 гривень.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Для сравнения, официальный курс доллара 18 декабря был установлен на уровне 37,0211 грн.

Таким образом, гривна обновила новый исторический минимум к доллару США.

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Курс гривны по отношению к евро снизили еще на 8 копеек – до 40,5918 грн за евро.

Напоминаем:

В Национальном банке объяснили падение курса гривны сезонными факторами.

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Экономическая правда