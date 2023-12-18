Экспорт украинской агропродукции упал на 7% по сравнению с прошлым годом

С января по ноябрь Украина экспортировала агропродукции на сумму 19,664 миллиарда долларов, что на 7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы, передает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

В то же время агропродукция сохраняет доминирующие позиции в общем экспорте Украины (60%).

Основой аграрного экспорта Украины традиционно выступают зерновые и масличные культуры, масло, остатки пищевой промышленности, мясо и субпродукты, на которые приходится 87% его стоимости.

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Импорт продовольствия в Украину за 11 месяцев текущего года достиг 6,22 млрд долл, что на 16% больше, чем в прошлом году. При этом, его товарная структура также остается неизменной: больше всего средств тратится на закупку за рубежом рыбы и морепродуктов, плодово-ягодной продукции, алкогольных и безалкогольных напитков.

Кроме войны и ее негативных последствий на состояние на объемы украинского экспорта повлияли запреты и ограничения на ввоз отдельных видов продукции из Украины, которые до сих пор продолжаются со стороны Польши, Венгрии и Словакии. А также блокирование движения грузовиков на польско-украинской границе через крупнейшие пункты пропуска, что сделало невозможным осуществление экспорта и транзита с начала ноября.

Ученые Института аграрной экономики прогнозируют, что в 2023 году отечественный агропродовольственный экспорт будет держаться на уровне показателей прошлого года. Однако, если нынешняя ситуация не улучшится, в 2024 году даже сохранить существующие его объемы станет объективно сложнее.

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Напоминаем:

Румыния поможет Украине экспортировать зерно через создание якорной стоянки в порту Констанца, строительство которого планируют завершить в марте 2024 года.