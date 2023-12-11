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Румунія допоможе Україні збільшити експорт зерна через Чорне море

Понеділок, 11 грудня 2023, 10:05 - Ігор Пилипів

Румунія допоможе Україні експортувати зерно через створення якірної стоянки в порту Констанца, будівництво якого планують завершити у березні 2024 року.

Про це повідомив гендиректор державної судноплавної компанії "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.

"В березні наступного року в Констанці планується запуск додаткової якірної стоянки для української агропродукції. Домовленість про це досягнута в Румунії на зустрічі щодо нарощення експортної спроможності українських портів Дунаю", – зазначив Москаленко.

За його словами, обговорення створення якірних стоянок з румунськими колегами розпочали ще у вересні. Наразі завдяки відкриттю портів Одеси потік агропродукції через Придунав’я зменшився. Однак питання "резервного" напрямку експорту агропродукції не втратило актуальності, а Дунай може знову перетворитись на основний.

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Москаленко наголошує, що за січень та лютий румунська сторона обіцяє провести тендер та напрацювати нормативну базу, щоб вже у березні ввести стоянку в експлуатацію. 

Крім того, було домовлено з Румунією про онлайн-чергу на обробку барж у Констанці, що дозволить зробити роботу більш прогнозованою. 

"Простої барж у Констанці – це додаткові витрати для власників вантажу і катастрофічна втрата ефективності використання флоту", – пояснив Москаленко.

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Нагадаємо:

Українські порти на Дунаї за 2023 рік збільшили обробку вантажів у 2,2 раза до 27,6 млн тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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