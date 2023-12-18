Курс валют на 18 декабря: сколько стоят доллар и евро
18 декабря наличная гривня незначительно укрепилась к доллару и евро на "черном рынке", в банках национальная валюта наоборот ослабла к евро.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 13:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,33 - 37,63 грн против котировок в 37,38 - 37,58 грн накануне.
На это же время "черный" курс евро составлял 40,84 - 41,0 грн против курса 40,75 - 41,10 грн за евро накануне.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 37,15 - 37,6 грн (курс на 15 декабря - 37,15 - 37,7 грн);
- Евро - 40,45 - 41,10 грн (курс на 15 декабря - 40,4 - 41,0 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 36,95 - 37,45 грн;
- Ощадбанк - 37,3 - 37,75 грн;
- Укрэксимбанк - 37,05 - 37,75 грн.
Что касается безналичности, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,55 грн, в Универсал Банке (monobank) - 36,97 грн.
Напоминаем:
В Национальном банке объяснили падение курса гривны сезонными факторами.
Экономическая правда