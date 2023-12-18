Курс валют на 18 декабря: сколько стоят доллар и евро

18 декабря наличная гривня незначительно укрепилась к доллару и евро на "черном рынке", в банках национальная валюта наоборот ослабла к евро.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,33 - 37,63 грн против котировок в 37,38 - 37,58 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 40,84 - 41,0 грн против курса 40,75 - 41,10 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,15 - 37,6 грн (курс на 15 декабря - 37,15 - 37,7 грн);

Евро - 40,45 - 41,10 грн (курс на 15 декабря - 40,4 - 41,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 36,95 - 37,45 грн;

Ощадбанк - 37,3 - 37,75 грн;

Укрэксимбанк - 37,05 - 37,75 грн.

Что касается безналичности, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,55 грн, в Универсал Банке (monobank) - 36,97 грн.

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В Национальном банке объяснили падение курса гривны сезонными факторами.

Экономическая правда