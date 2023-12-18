Экономические условия Китая в 2024 году улучшатся – чиновники

Ожидается, что в 2024 году экономика Китая будет иметь более благоприятные условия и больше возможностей, чем вызовы. Макроэкономическая политика будет продолжать поддерживать восстановление экономики.

Об этом пишут государственные СМИ со ссылкой на официальные лица отдела финансов и экономики Коммунистической партии Китая, передает Reuters.

"Цены в Китае низкие, уровень долга центрального правительства невысокий, и существуют условия для усиления реализации монетарной и фискальной политики", – говорится в сообщении.

Однако во внутреннем экономическом цикле сохраняются блокировки, поскольку спрос, потребление и инвестиции предприятий остаются слабыми.

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Как заявили представители партии, в следующем году Китай планирует перейти от обновления после пандемии к устойчивому росту потребления.

Международный валютный фонд в прошлом месяце пересмотрел свой прогноз роста для Китая до 5,4% в этом году, объяснив пересмотр "сильным" восстановлением после COVID-19. Правительство установило цель около 5%.

Вторая по величине экономика мира также будет развивать новые сферы роста потребления, такие как умные дома, отдых, туризм и спортивные мероприятия.

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Китай также будет продолжать следить за своим "избитым" рынком недвижимости и удовлетворять разумные финансовые потребности компаний по недвижимости.

"Благодаря согласованным усилиям всех сторон можно полностью достичь целей политики предотвращения рисков в сфере недвижимости и стабилизации рынка, говорится в сообщении.

Напомним:

Китайская экономика испытывает наибольшее дефляционное давление за последние 3 года, а слабый внутренний спрос ставит под сомнение экономическое восстановление в 2024 году.