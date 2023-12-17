В Киеве возобновили движение по участку кольцевой дороги
Движение по участку кольцевой дороги от Жулянского путепровода до въезда в город Вишневое восстановили 17 декабря.
Об этом сообщает КГГА на своем сайте.
Как сообщается, в рамках капитального ремонта дорожники проложили 1,5 км новых инженерных сетей дождевой канализации. Также для безопасности дорожного движения обустроили новую дорожную одежду - конструкцию проезжей части автомобильной дороги.
Со следующего года обещают возобновить ремонтные работы на этом участке кольцевой трассы.
Первый этап обновления кольцевой дороги начался в 2021 году, с капитального ремонта на участке от улицы Ватутина до Одесской площади.
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Напомним:
С утра 10 апреля до 30 июня 2021 года на Кольцевой дороге в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за капитального ремонта.