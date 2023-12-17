Нацбанк обновил рекорд продажи валюты на межбанке с октября 2023 года

Национальный банк за неделю с 11 по 15 декабря на межбанковском валютном рынке продал 863,71 млн долларов и купил 1,2 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 863,71 млн долларов, что на 317,71 млн долларов больше чем неделей ранее, и на 124,21 млн долл больше, чем прошлый рекорд в начале декабря.

При этом регулятор купил 1,2 млн долларов, а неделей ранее - 1,99.

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2 октября Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Новый режим в НБУ называют "управляемой курсовой гибкостью". Переход к ней является одним из шагов в направлении полной валютной либерализации и возвращения к довоенному режиму работы валютного рынка.

Соответственно, НБУ больше не будет устанавливать значение курса доллара директивно. Начиная с 3 октября курс доллара меняется в соответствии с ситуацией на валютном рынке.

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Всего с начала года Нацбанк продал уже 26,959 млрд долларов, а купил - 217,86 млн долларов.

Напомним:

Национальный банк за неделю с 27 ноября по 1 декабря на межбанковском валютном рынке продал 739,5 млн долларов и купил 1,6 млн долларов, больше всего с октября.

С 1 декабря НБУ отменил все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на продажу наличной валюты населению.