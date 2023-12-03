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НБУ за тиждень продав рекордний обсяг валюти з жовтня 2023 року

Неділя, 3 грудня 2023, 10:00 - Ігор Пилипів

Національний банк за тиждень з 27 листопада по 1 грудня на міжбанківському валютному ринку продав 739,5 млн доларів і купив 1,6 млн доларів. 

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 739,5 млн доларів, що на 217,4 млн доларів більше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 522,1 млрд дол. 

При цьому регулятор купив 1,6 млн доларів, а тижнем раніше – 0,68 млн. 

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2 жовтня Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.

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Загалом від початку року Нацбанк продав вже 25,548 млрд доларів, а купив – 214,66 млн доларів. 

Нагадаємо:

З 1 грудня НБУ скасував усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню.

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Економічна правда
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