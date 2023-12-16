За три месяца через суды в пользу Минобороны зачислено более 21 миллион

С сентября 2023 года через суды о невыполнении контрактов в пользу Министерства обороны было взыскано 21,2 млн.

Об этом пишет Министерство обороны на своем канале в Telegram.

Как отмечается, в основном взыскания происходили из-за нарушения условий контракта между Минобороны и контрагентами.

Кроме этого в собственность возвращено недвижимое имущество площадью 1717 кв метров, и зарегистрировано два участка по 0,2 га в Хмельницкой области.

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Напоминаем:

Министерство обороны Украины выиграло пять международных арбитражей с недобросовестными иностранными поставщиками на более 900 миллионов гривен.