За три месяца через суды в пользу Минобороны зачислено более 21 миллион
Суббота, 16 декабря 2023, 17:02 -
С сентября 2023 года через суды о невыполнении контрактов в пользу Министерства обороны было взыскано 21,2 млн.
Об этом пишет Министерство обороны на своем канале в Telegram.
Как отмечается, в основном взыскания происходили из-за нарушения условий контракта между Минобороны и контрагентами.
Кроме этого в собственность возвращено недвижимое имущество площадью 1717 кв метров, и зарегистрировано два участка по 0,2 га в Хмельницкой области.
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Напоминаем:
Министерство обороны Украины выиграло пять международных арбитражей с недобросовестными иностранными поставщиками на более 900 миллионов гривен.
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