G7 все ближе к передаче Украине российских замороженных активов
В странах Европы и США уже более года заморожено около 300 млрд долл российский суверенных активов, страны захода все ближе к передаче этих средств Украине.
Об этом идет речь в статье Financial Times.
После начала вторжения ЕС и США не решались сделать решительный шаг по передаче этих денег Украине, но похоже ситуация меняется. В первую очередь это связано с кризисом финансирования украинских расходов за свой счет. За ноябрь и декабрь 2023 года в США и ЕС ухудшается ситуация с финансированием Украины, из-за позиции отдельных политиков Украина не может получить десятки миллиардов долларов, что заставляет искать альтернативные пути.
"Американский чиновник заявил, что Вашингтон ведет активные переговоры об использовании российских суверенных активов и считает, что есть короткий срок для принятия решения. Они предположили, что это может быть обсуждено на возможной встрече лидеров G7", - говорится в статье.
Позиция ЕС более прохладная и направлена в первую очередь на обрезание прибылей для российских компаний.
"Все больше и больше стран указывают на активы и удивляются, почему они все еще остаются там", один из дипломатов ЕС для Financial times.
Напомним:
В декабре Европейская комиссия должна одобрить юридическое предложение по использованию доходов от российских активов, замороженных по санкциям в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.
Еврокомиссия будет разрабатывать новый вариант предложения для финансирования помощи Украине и других новых расходов, но уже есть обязательства столиц профинансировать программу.