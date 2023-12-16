G7 все ближе к передаче Украине российских замороженных активов

В странах Европы и США уже более года заморожено около 300 млрд долл российский суверенных активов, страны захода все ближе к передаче этих средств Украине.

Об этом идет речь в статье Financial Times.

После начала вторжения ЕС и США не решались сделать решительный шаг по передаче этих денег Украине, но похоже ситуация меняется. В первую очередь это связано с кризисом финансирования украинских расходов за свой счет. За ноябрь и декабрь 2023 года в США и ЕС ухудшается ситуация с финансированием Украины, из-за позиции отдельных политиков Украина не может получить десятки миллиардов долларов, что заставляет искать альтернативные пути.

"Американский чиновник заявил, что Вашингтон ведет активные переговоры об использовании российских суверенных активов и считает, что есть короткий срок для принятия решения. Они предположили, что это может быть обсуждено на возможной встрече лидеров G7", - говорится в статье.

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Позиция ЕС более прохладная и направлена в первую очередь на обрезание прибылей для российских компаний.

"Все больше и больше стран указывают на активы и удивляются, почему они все еще остаются там", один из дипломатов ЕС для Financial times.

Напомним:

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В декабре Европейская комиссия должна одобрить юридическое предложение по использованию доходов от российских активов, замороженных по санкциям в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Еврокомиссия будет разрабатывать новый вариант предложения для финансирования помощи Украине и других новых расходов, но уже есть обязательства столиц профинансировать программу.