Гроші для допомоги Україні є: в Єврокомісії хочуть знайти "робоче рішення"

Єврокомісія буде розробляти новий варіант пропозиції для фінансування допомоги України та інших нових видатків, але вже є зобов’язання столиць профінансувати програму.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після завершення саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Президентка стверджує, що під час першого дня саміту ЄС усі держави-члени, крім Угорщини, погодилися на надання фінансування для пакета, підготовленого Єврокомісією. "26 держав погодили ці пріоритети і повідомили, що нададуть кошти для їхньої підтримки (фінансування. – ЄП)", – заявила вона.

Президентка не стала уточнювати, яка домовленість може буди досягнута щодо схеми фінансування цих видатків. В ЄС розраховують, що на позачерговому саміті ЄС у січні буде змога переконати Угорщину доєднатися до рішення, тоді можна буде погодити фінансування від імені всього ЄС.

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Утім, Єврокомісія націлена забезпечити фінансування навіть у разі, якщо угорське вето збережеться. "На жаль, ми не змогли досягти одностайності. Ми працюємо над тим, щоби була згода 27 держав-членів, але треба мати робоче рішення у разі, якщо одностайність не є можливою", – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, у ніч на 15 грудня Орбан заблокував спільне рішення ЄС про пакет бюджетних рішень, частиною якого є 4-річна допомога на суму 50 млрд євро. Утім, лідери ЄС вірять у спільне рішення про 50 млрд євро на початку 2024 року.

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